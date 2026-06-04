В Иванове на «Сырном фесте» приобрели более 1,5 тонны сыра

На ярмарке свою продукцию представили сыровары из Ивановской, Ярославской, Московской, Тамбовской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Тверской областей, Адыгеи и Казани. Гости могли приобрести сыры из коровьего молока, деликатесы из овечьего и козьего молока, сырное мороженое и мармелад. Также в ходе фестиваля были организованы мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы, викторины и концерт.