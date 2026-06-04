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В Иванове на «Сырном фесте» приобрели более 1,5 тонны сыра

В мероприятии приняли участие 26 производителей.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 1,5 тонны сыра приобрели гости на гастрономическом фестивале «Сырный фест». Он прошел 30 мая в Иванове при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области».

На ярмарке свою продукцию представили сыровары из Ивановской, Ярославской, Московской, Тамбовской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Тверской областей, Адыгеи и Казани. Гости могли приобрести сыры из коровьего молока, деликатесы из овечьего и козьего молока, сырное мороженое и мармелад. Также в ходе фестиваля были организованы мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы, викторины и концерт.

Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Сергей Бубнов, фестиваль сыра проводится уже девятый год и пользуется большой популярностью у жителей. Его главная цель — поддержать местных товаропроизводителей в сбыте и популяризации своей продукции. От Ивановской области участниками стали 12 сыроваров, которые реализовали 664 кг сыра.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.