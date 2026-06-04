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На Дону с 8 июня добавят остановку для вечернего пригородного поезда

Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Пресс‑служба Северо‑Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщает о внесении изменений в расписание пригородного поезда № 6527 маршрута Таганрог — Ростов.

С 8 июня до 24 октября состав будет делать дополнительную остановку на станции Морская в 22:08.

Текущее расписание: отправление из Таганрога: 21:39, остановка на станции Морская: 22:08, прибытие на вокзал Ростова: 23:08.

Пассажирам рекомендуется учитывать внесённые изменения при планировании поездок. Актуальную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на кассах вокзалов.