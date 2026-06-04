«Металлоинвест» вложит 1,2 млрд рублей в социальное развитие Курской области

Власти Курской области в ходе ПМЭФ-2026 подписали с представителями холдинга «Металлоинвест» соглашение о социально-экономическом партнерстве. В рамках него компания планирует вложить 1,2 млрд руб. в здравоохранение, образование, спорт и социальную сферу. Регион в рамках договоренностей выделит порядка 1,1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.