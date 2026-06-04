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«Металлоинвест» вложит 1,2 млрд рублей в социальное развитие Курской области

Власти Курской области в ходе ПМЭФ-2026 подписали с представителями холдинга «Металлоинвест» соглашение о социально-экономическом партнерстве. В рамках него компания планирует вложить 1,2 млрд руб. в здравоохранение, образование, спорт и социальную сферу. Регион в рамках договоренностей выделит порядка 1,1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Власти Курской области в ходе ПМЭФ-2026 подписали с представителями холдинга «Металлоинвест» соглашение о социально-экономическом партнерстве. В рамках него компания планирует вложить 1,2 млрд руб. в здравоохранение, образование, спорт и социальную сферу. Регион в рамках договоренностей выделит порядка 1,1 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Глава региона уточнил, что «Металлоинвест», в частности, продолжит благоустройство улицы Ленина и аллей, построит модульный зал для единоборств, поможет отремонтировать трибуны стадиона «Горняк», поддержит местный женский баскетбольный клуб «Динамо» и Федерацию регби. Областные власти со своей стороны профинансируют ремонт кровли бассейна «Альбатрос» и возведение нового корпуса в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец», направят средства на капремонт Железногорской городской больницы и дома социального обслуживания.

«Это лишь малая часть прописанных в соглашении совместных планов», — заключил господин Хинштейн.

В первый из четырех дней ПМЭФ-2026 курские власти заключили ряд соглашений на общую сумму свыше 40 млрд руб. Они предполагают строительство нескольких производств и жилого комплекса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

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