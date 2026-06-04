В Красноярском крае задерживаются три поезда дальнего следования

4 июня в Красноярском крае задерживаются три пассажирских поезда дальнего следования: № 10 Москва — Владивосток, № 69 Чита — Москва и № 269 Чита — Адлер. В КрасЖД уточнили, что это связано с работой оперативных служб на перегоне Кемчуг — Зеледеево.
Отклонение от расписания составляет до двух с половиной часов. Информацию о движении составов можно получить в мобильном приложении РЖД, на сайте компании или по номеру: 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный).
Тем временем индекс промышленного производства в Алтайском крае, как пишет «Бийский рабочий», за первые четыре месяца 2026 года достиг 100,9%.