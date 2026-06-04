Волгоградцы с iPhone лишились уведомлений от МАКС: в чем причина?

— МАХ временно недоступен для скачивания в App Store. Сохраните приложение на смартфоне. В случае удаления установить его повторно не получится, — говорится в сообщении. — В связи с исключением МАХ из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции МАХ останутся доступными.