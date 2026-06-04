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Мэрия о трафаретах к электронным табло транспорта: они стали неактуальными

Стоимость обновления увеличит финансовую нагрузку на перевозчика.

В Калининграде не планируют добавлять трафареты к электронным табло на автобусах. Как сообщили представители администрации города в комментариях на своей странице «ВКонтакте», таблички под электронным табло были актуальны, когда выступали единственным источником информирования о маршруте. Сейчас ситуация изменились.

«Современная техника предоставляет несколько вариантов информирования: электронные, оперативно корректируемые табло над лобовым и боковым стёклами, с крупными, издалека видимыми даже в темноте буквами; табло в салоне; голосовые объявления; схемы и QR-коды на остановках; мобильные приложения с перечнем всех остановок на каждом маршруте», — пояснила мэрия.

Кроме того, автобусы не привязаны к маршрутам. В течение дня один автобус может работать на разных направлениях. Как отмечают горвласти, стоимость изготовления, обновления и ремонта десятков трафаретных табличек увеличит финансовую нагрузку на перевозчика.

В мае 2025 года сообщалось, что «Калининград-ГорТранс» возвращает печатные указатели маршрутов на всём транспорте. Решение вернуть привычный формат «несмотря на требования законодательства об электронных табло» приняли после просьб пассажиров. Все таблички были полностью обновлены с учётом изменений в маршрутах.

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