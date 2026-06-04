Мэрия о трафаретах к электронным табло транспорта: они стали неактуальными

В Калининграде не планируют добавлять трафареты к электронным табло на автобусах. Как сообщили представители администрации города в комментариях на своей странице «ВКонтакте», таблички под электронным табло были актуальны, когда выступали единственным источником информирования о маршруте. Сейчас ситуация изменились.