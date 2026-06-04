Раскрыты детали новой фазы поисков Усольцевых

Как пишет ТАСС, масштабные поиски пройдут с 4 по 9 июня. Зону поисков пропавшей семьи оцепят от посторонних. Это нужно для того, чтобы туристы, местные жители и все, кто не участвует в операции, не мешали работе спецслужб. При этом в поисках не принимают участие все желающие волонтёры — только опытные специалисты.