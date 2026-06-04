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Благодаря соседям в Красноярске спасли 83-летнюю женщину с признаками инсульта

Накануне по номеру телефона 112 поступил звонок: жители дома на улице 2-й Краснофлотской сообщили, что их пожилая соседка не открывала.

Накануне по номеру телефона 112 поступил звонок: жители дома на улице 2-й Краснофлотской сообщили, что их пожилая соседка не открывала входную дверь. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». По указанному адресу прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции и медики. В присутствии правоохранителей входная дверь была вскрыта. В квартире находилась 83-летняя пенсионерка, у пожилой женщины имелись признаки инсульта. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.