Всё оцепили, людей не пускают. Раскрыты детали новой фазы поисков Усольцевых

Спустя более восьми месяцев после бесследного исчезновения семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края Следственный комитет организовал новые масштабные поисковые мероприятия.
К работам привлекли около 80 человек, а также беспилотную авиацию, вездеходы и криминалистическую технику. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Что известно о возобновлении масштабных поисков?
Утром 4 июня 2026 года Следственный комитет сообщил, что первое управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия продолжает расследование уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых во время турпохода.
В частности, следователи организовали дополнительные масштабные поиски с участием спасателей, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёров. Также в операции будут применять беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику. В поисках задействованы около 80 человек.
Пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина сообщила krsk.aif.ru, что поиски продлятся несколько дней. Следователи определили участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья.
Как пишет ТАСС, масштабные поиски пройдут с 4 по 9 июня. Зону поисков пропавшей семьи оцепят от посторонних. Это нужно для того, чтобы туристы, местные жители и все, кто не участвует в операции, не мешали работе спецслужб. При этом в поисках не принимают участие все желающие волонтёры — только опытные специалисты.
Однако если операция не принесёт никакого результата, то будет временно приостановлена.
Более 20 тысяч снимков.
Начиная с апреля, спасатели по заявке правоохранителей периодически выезжали на поиски Усольцевых. Специалисты прочесывали километры тайги, чтобы найти хоть какую-то зацепку. Крайняя такая поисковая операция проходила с 23 по 26 мая. В сложных условиях — густая тайга и труднопроходимый рельеф — спасатели передвигались на квадроциклах и пешком. За четыре дня были обследованы 28 квадратных километров горно-таёжной местности.
Как ранее сообщала пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, в радиусе исчезновения Усольцевых были установлены три пещеры, две из которые уже были обследованы. Протяжённость ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров.
Также к поискам были привлечены добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На месте поисков работали координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф.
Во время поисковой операции специалисты применяли метод фотограмметрии: дрон детально снял местность по заданным координатам. В частности, были сделаны более 20 тысяч снимков. После чего огромный массив фотографий проанализировала нейросеть — она искала на снимках аномалии, которые в итоге могли оказаться следами пребывания людей, их вещами или телами.
Загадка исчезновения Усольцевых.
Напомним, что 28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в пеший поход в Кутурчинском Белогорье, в районе Минской петли. Они планировали дойти до скального массива Буратинка и вернуться. Супруги не взяли с собой ни туристического снаряжения, ни теплых вещей.
В день пропажи погода резко испортилась: с утра было около +25 градусов, а после полудня начался ливень, поднялся сильный ветер, и температура стремительно упала.
Искать семью начали только 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а ее сын обратился в полицию.
Первые поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в регионе — в них участвовало более 1,5 тысячи человек. Волонтеры и спасатели прочесывали тайгу, обследовали более 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива, но не нашли никаких следов.
Обстоятельства исчезновения вызывали много вопросов. В машине остались личные вещи: женская обувь, детские игрушки, сумка. Это наводило на мысль, что семья не планировала долгого похода. Кроме того, был найден тайник с крупной суммой денег.
Следственный комитет изначально отрабатывал три версии: несчастный случай, криминал и побег. Позже версия о побеге была опровергнута — собранные по делу доказательства противоречат ей.
Основной версией исчезновения семьи Усольцевых остается несчастный случай. В районе, где они пропали, сложный рельеф: каменные россыпи, скалы, расщелины. Кроме того, в тайге водятся медведи. В Следственном комитете не исключают и криминальную версию.
Напомним, что с исчезновения Усольцевых прошло уже более восьми месяцев. Их могут признать погибшими через суд — и только по заявлению заинтересованных лиц, обычно близких родственников.
При этом маловероятно, что Усольцевых найдут живыми. Это значит, что дети Сергея и Ирины могут вступить в наследство. Как ранее рассказывал aif.ru юрист Александр Хаминский, при отсутствии завещания наследниками первой очереди станут дети Сергея Усольцева, включая сына из США, и его родители.