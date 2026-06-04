Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов вместе с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Михаилом Морозовым и заместителем Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Денисом Бакиевым посетили с рабочим визитом муниципальный округ город Бор, Шахунью и Уренский округ Нижегородской области.
Участники осмотрели несколько значимых объектов, строящихся в рамках программы газификации северных территорий: газораспределительную станцию «Обход», участок межпоселкового газопровода до Шахуньи, стартовую точку внутрипоселкового газопровода.
Как отметил Михаил Морозов, все работы ведутся по графику, в полном соответствии с поручениями Президента и соглашением, подписанным между правительством Нижегородской области и «Газпромом». Реализация объектов создаст возможность подключения к сетевому топливу 1355 домовладений, школ, больниц и предприятий в Шахунье.
«Нам важно обеспечить жителей самых отдаленных деревень и сел природным газом. Так, для газификации северных округов мы ведем строительство более 200 км межпоселковых газопроводов. В результате доступ к системе газоснабжения получат свыше 3500 семей», — пояснил Михаил Морозов.
«Люди ждут газ, и наша общая задача, чтобы он пришел в дома без лишних задержек. Благодарю Михаила Юрьевича за постоянное внимание к проекту, заинтересованность в скорейшем завершении работ и готовность лично выезжать на объекты. Такой формат совместной работы помогает оперативно решать возникающие вопросы и держать высокий темп реализации программы», — отметил по итогам визита Артем Кавинов. По его словам, газификация остается одним из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия». Сегодня уровень газификации Нижегородской области достиг 86%. Газ уже пришел в 44 муниципальных и городских округа из 50.
«Отдельно отмечу программу социальной догазификации, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года. Благодаря ей жители могут бесплатно подвести газ до границ своих земельных участков. Север области долгие годы ждал масштабных решений в сфере газификации. Сегодня эти решения уже реализуются на практике. Продолжаем держать ситуацию на контроле», — сказа Артем Кавинов.
По данным Газпром межрегионгаз, за пять лет в регионе заключено уже более 43 тысяч договоров на технологическое присоединение. С этого года стартовала новая программа газификации на 2026−2030 годы. Запланировано строительство газопроводов в том числе в м.о. Шахунья, Семёновский, Бор, Сокольский, Чкаловск, а также в Варнавинском, Городецком и Уренском округах. Кроме того, программа предусматривает прокладку сетей в Тонкинском, Тоншаевском, Краснобаковском, Ковернинском, Воскресенском, Шарангском и Ветлужском муниципальных округах.