Свыше 700 тысяч человек прокатились на двухэтажном «Буревестнике» за полгода

На двухэтажном скоростном поезде «Буревестник» по маршруту Москва — Нижний Новгород совершили поездку уже более 700 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Напомним, первый «Буревестник» отправился в Нижний Новгород с Ярославского вокзала в Москве 3-го декабря 2025 года. Он курсирует ежедневно, с остановками в Дзержинске, Коврове и Владимире. В летний сезон состав «Буревестника» увеличен до 13 вагонов до 1 октября.
За полгода маршрутом воспользовались свыше 700 тысяч человек. Составы востребованы как для туристических, так и для деловых поездок.
За этот период пассажиры выпили около 60 тысяч стаканов чая и 50 тысяч чашек кофе. Куриный бульон с домашней лапшой стал самым популярным блюдом в вагоне-бистро.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде запустили обновленную ретроэлектричку «Красная птица».