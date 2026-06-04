Свыше 700 тысяч человек прокатились на двухэтажном «Буревестнике» за полгода

Напомним, первый «Буревестник» отправился в Нижний Новгород с Ярославского вокзала в Москве 3-го декабря 2025 года. Он курсирует ежедневно, с остановками в Дзержинске, Коврове и Владимире. В летний сезон состав «Буревестника» увеличен до 13 вагонов до 1 октября.