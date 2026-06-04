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Свыше 700 тысяч человек прокатились на двухэтажном «Буревестнике» за полгода

За этот период пассажиры выпили 60 тысяч стаканов чая.

Источник: Нижегородская правда

На двухэтажном скоростном поезде «Буревестник» по маршруту Москва — Нижний Новгород совершили поездку уже более 700 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Напомним, первый «Буревестник» отправился в Нижний Новгород с Ярославского вокзала в Москве 3-го декабря 2025 года. Он курсирует ежедневно, с остановками в Дзержинске, Коврове и Владимире. В летний сезон состав «Буревестника» увеличен до 13 вагонов до 1 октября.

За полгода маршрутом воспользовались свыше 700 тысяч человек. Составы востребованы как для туристических, так и для деловых поездок.

За этот период пассажиры выпили около 60 тысяч стаканов чая и 50 тысяч чашек кофе. Куриный бульон с домашней лапшой стал самым популярным блюдом в вагоне-бистро.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде запустили обновленную ретроэлектричку «Красная птица».

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