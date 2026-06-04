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Льготы для строительства деловых центров подготовили нижегородские власти

Нововведения предусматривают специальные льготные условия для аренды земельных участков, предназначенных для возведения офисных комплексов.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин направил в региональное законодательное собрание инициативу с изменениями в нормативный акт о регулировании земельных отношений. Нововведения предусматривают специальные льготные условия для аренды земельных участков, предназначенных для возведения офисных комплексов. Соответствующий законопроект размещён в официальной базе данных регионального парламента.

Особые преференции затронут девелоперов, которые планируют реализовывать проекты деловых центров с минимальной площадью 3 000 м². Подобные инициативы предлагается относить к категории масштабных инвестиционных проектов — это даст возможность инвесторам арендовать земельные участки без проведения конкурсных торгов.

Чтобы воспользоваться льготными условиями, компании должны выполнить два ключевых требования: обеспечить рост количества рабочих мест и способствовать увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет.

Кроме того, согласно пояснениям к законопроекту, затраты на строительство одного квадратного метра делового центра не должны быть ниже 250 000 ₽

Авторы инициативы подчёркивают, что на текущий момент в Нижнем Новгороде фиксируется нехватка качественной офисной недвижимости. Уровень обеспеченности помещениями классов «А» и «B» достигает лишь 228−229 м² на каждую тысячу жителей — это заметно уступает показателям крупных городов. К примеру, в Москве данный параметр составляет 1 500 м² на тысячу человек.

Текущая ситуация на рынке офисной недвижимости Нижнего Новгорода выглядит следующим образом: функционируют 6 бизнес‑центров класса «А» с совокупной площадью 57 000 м², а общий объём офисного фонда города оценивается в 424 000 м².

С учётом этих факторов эксперты прогнозируют тенденцию к росту арендных ставок и постепенному сокращению доступных офисных площадей, что и послужило одним из стимулов для разработки новых законодательных норм.

Ранее Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров по развитию ГЧП.