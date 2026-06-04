Льготы для строительства деловых центров подготовили нижегородские власти

Авторы инициативы подчёркивают, что на текущий момент в Нижнем Новгороде фиксируется нехватка качественной офисной недвижимости. Уровень обеспеченности помещениями классов «А» и «B» достигает лишь 228−229 м² на каждую тысячу жителей — это заметно уступает показателям крупных городов. К примеру, в Москве данный параметр составляет 1 500 м² на тысячу человек.