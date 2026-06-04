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В Подмосковье 6 и 7 июня стартует акция по проверке здоровья

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартует в Московской области в ближайшие выходные. Выездные бригады врачей будут дежурить в парках 33 округов региона, в том числе в Лобне, Можайске и Кашире, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Freepik

«Акция “Проверь свое здоровье в парке” проводится в Московской области с 2022 года и востребована у жителей региона. В прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли более 5,3 тыс. человек. В ближайшие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе уточнили, что в эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 33 городских округах, в том числе Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других. Пройти профилактический осмотр смогут жители региона старше 18 лет.

Подчеркивается, что при необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.