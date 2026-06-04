В Подмосковье 6 и 7 июня стартует акция по проверке здоровья

«Акция “Проверь свое здоровье в парке” проводится в Московской области с 2022 года и востребована у жителей региона. В прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли более 5,3 тыс. человек. В ближайшие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В пресс-службе уточнили, что в эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 33 городских округах, в том числе Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других. Пройти профилактический осмотр смогут жители региона старше 18 лет.
Подчеркивается, что при необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.