В Подмосковье 6 и 7 июня стартует акция по проверке здоровья

«Акция “Проверь свое здоровье в парке” проводится в Московской области с 2022 года и востребована у жителей региона. В прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли более 5,3 тыс. человек. В ближайшие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.