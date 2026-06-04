Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области увеличился на 16,5%

Тем не менее выдача автокредитов остается на довольно низком уровне, несмотря на некоторое оживление в начале 2026 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Из-за недавнего повышения утильсбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили спрос на автокредиты невысок. «Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — добавил господин Волков.