В Москве более 1 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Чтобы получить аттестат, помимо русского языка, одиннадцатиклассники должны успешно сдать экзамен по математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз. Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 19 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.