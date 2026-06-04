В Москве более 1 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ по русскому языку

«В этом году в ЕГЭ по русскому языку принимают участие более 75 тыс. человек, из них 71 тыс. — выпускники 2026 года. В Москве организовали свыше 400 пунктов проведения экзамена», — говорится в сообщении.
ЕГЭ по русскому языку делится на две части: задания 1−26 с краткими ответами и задание 27 с развернутым ответом. Первая часть проверяет знание орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических, грамматических норм языка. Последнее задание — это сочинение-рассуждение. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут.
Чтобы получить аттестат, помимо русского языка, одиннадцатиклассники должны успешно сдать экзамен по математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз. Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 19 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.
Следующие ЕГЭ пройдут 8 июня, столичные выпускники сдадут экзамены по математике базового или профильного уровней. Основной период ЕГЭ продлится до 9 июля. 8 и 9 июля — дополнительные дни, в которые одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен по одному из предметов. Для этого им необходимо в установленные сроки воспользоваться услугой «Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов» в разделе каталога услуг «Образование» на официальном портале мэра Москвы.
Всего на сдачу ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 93 тыс. человек, в том числе свыше 73 тыс. выпускников этого года.