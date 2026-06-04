Объемы добычи и переработки угля в Чегдомыне постоянно растут

В мае «Ургалуголь» в Чегдомыне переработал более 1 млн тонн угля. Всего же с начала 2026 года общий объем обогащенного в Чегдомыне угля превысил 5 млн тонн. Это на 1,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2026-м «Ургалуголь» планирует добыть в Чегдомыне 12,6 млн тонн угля. Для сравнения в прошлом году там было добыто 11,2 млн тонн угля. Такой рост стал возможен во многом благодаря инвестициям компании в развитие угледобычи и углеобогащения в размере 100,8 млрд рублей. Пока из этой суммы вложено уже 60,3 млрд рублей. Добавим, что в 2026 году коллектив управления буровзрывных работ АО «Ургалуголь» установил мировой рекорд, пробурив 50 948 погонных метров взрывных скважин, что на 69% превышает плановый показатель.