Работа над обновлением здания речного вокзала начнется с его полной реконструкции

По словам основателя «Келди» Антона Толмачева, который работает над проектом, задумка в том, чтобы сделать из «речника» не просто очередной фудкорт, а пространство, где можно интересно и с пользой провести время. Предполагается, что на первом этаже будет кухня разных культур: Грузии, Кореи, Италии, Китая. На втором этаже разместятся мастерские и городские пространства: гончарные, столярные, художественные мастерские и книжные. Но первоочередно — провести масштабную работу по реконструкции здания. «Моя главная задача — вернуть зданию его прежний исторический облик. Облик тех времен, когда первые жители Хабаровска еще передвигались на лодках, когда там были торговые ряды. Чтобы мы могли приходить и чувствовать историю, то, как зарождался наш город», — отметил Антон Толмачев.