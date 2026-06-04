Врачи Хабаровского края учатся избегать ампутации

В Краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева стартовал двухдневный мастер-класс по эндоваскулярному лечению самых сложных закупорок артерий нижних конечностей. Хирурги осваивают технологию, которая позволяет вернуть способность ходить даже тем пациентам, кому раньше почти неизбежно грозила ампутация. Операция проводится через маленький прокол: врач вводит катетер к месту закупорки, а вращающийся элемент на его конце измельчает и удаляет бляшки, восстанавливая кровоток. Особенно метод эффективен при протяженных поражениях, где обычное шунтирование слишком рискованно. Участники разбирают показательные и самые тяжелые случаи — с критической ишемией, когда требуется открыть сразу бедренную, подколенную и артерии голени. «Развитие высокотехнологичной помощи — ключевая задача, поставленная президентом. За этим стоит конкретный результат: мы можем сохранить человеку ногу и вернуть ему возможность свободно передвигаться. Случаи сложные, поэтому подкреплять знания и мастерство необходимо постоянно», — отметил руководитель отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Илья Блох. В больнице подчеркивают, что успешный опыт таких операций накоплен с 2023 года. Пациенты, которым раньше грозила ампутация, сегодня возвращаются к обычной жизни без потери конечности. Помощь людям оказывают по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».