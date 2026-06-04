Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России

«Это снижение и вообще детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма. Потому что показатели смертности — это всегда исчисляемые, четкие, понятные результаты», — сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.