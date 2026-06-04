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Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России

Мурашко: в России наблюдается снижение детской смертности до 18 лет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Снижение детской смертности до 18 лет наблюдается в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это снижение и вообще детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма. Потому что показатели смертности — это всегда исчисляемые, четкие, понятные результаты», — сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.