За счет чего рынок питьевой воды на Урале ежегодно растет на 15 процентов

Многие считают, что бизнес на воде организовать проще простого: бури и качай. Между тем даже техническая регистрация скважины может занять до двух лет. Еще один миф: чем глубже водозабор, тем чище вода. На самом деле подземные воды — это сложные растворы с особым химическим составом. На Урале воду добывают с разных глубин — от семи до сотни метров, что влияет на ее состав. Лабораторные анализы позволяют определить, какая очистка нужна в каждом конкретном случае, обычно она многоступенчатая. Достаточно затратна система обратного осмоса (вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану, способную задержать бактерии и большинство растворенных примесей, включая соли, минералы, тяжелые металлы). Компании с небольшим бюджетом могут упростить очистку, например, установив ион-обменные фильтры.