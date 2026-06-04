За счет чего рынок питьевой воды на Урале ежегодно растет на 15 процентов

Спрос на бутилированную воду на Урале растет не только с наступлением лета, но и в целом год от года. И хотя игроков на этом рынке довольно много, пока им не тесно. За счет чего увеличиваются объемы продаж и как меняются запросы потребителей, представители водяного бизнеса рассказали «РГ».
Для спортсменов и бизнесменов.
В просторном цехе почти безлюдно. Конвейер на высокой скорости «поглощает» гладкие преформы для ПЭТ-бутылок и выдает пятилитровки, которые, попадая в блок розлива, по форме напоминающий барабан, за секунды наполняются артезианской водой — она поступает в цех по подземным трубопроводам. Оператору линии остается лишь контролировать процесс и убеждаться в наличии маркировки.
На предприятии, расположенном неподалеку от Екатеринбурга, четыре производственные линии, каждая выпускает по 13 тысяч бутылок в час. Суммарно за смену — сто тысяч литров воды, которую фуры развозят по всему региону — в распределительные центры и торговые сети. На предприятии отмечают: спрос давно перестал быть сезонным: живительный товар востребован и зимой, и летом. И хотя в бутылках та же H2O, ассортимент продукции довольно велик и включает товары разных ценовых сегментов для всех категорий потребителей. Упаковка тоже отличается: спортсмену требуется компактная бутылочка с колпачком- «соской», чтобы пить на бегу, а домохозяйке на кухне нужна десятилитровка.
Весной благотворители выбрали уральскую продукцию для обеспечения пострадавших от наводнения в Дагестане.
Как объяснили «РГ» на заводе, цена очищенной воды складывается из нескольких составляющих: оплаты труда, амортизации оборудования, логистики. Но 60 процентов — это стоимость упаковки: чем жестче пластик, тем выше шансы, что продукция доедет до клиента в товарном виде. Каждый производитель тары проходит аудит на соответствие требованиям пищевой безопасности: материал должен быть не токсичным и микробиологически чистым. Немаловажным фактором для выбора поставщика является сохранение настроек машин выдува при выпуске продукции. Вообще отбор упаковки проходит в три этапа — это своеобразный кастинг, который позволяет забраковать неподходящий пластик.
Отдельная тема — удобство и прочность крышек. Самый ходовой запрос — на крышку-ручку: эта деталь требует особой прочности, чтобы не вызвать у клиента неприязнь после первой же покупки. Тем более что ретейл как главный заказчик товара первым реагирует на отзывы покупателей.
ЧС как драйвер роста.
Компания «Южуралторг» из Челябинской области два года назад решила сменить профиль деятельности и сосредоточилась на розливе бутилированной питьевой и йодированной воды, а также безалкогольных напитков. По меркам крупных игроков, это фирма-новичок и еще только набирает обороты. В оснащение производства компания вложила несколько десятков миллионов рублей: приобрела две современные китайские линии розлива, а также новые системы очистки, упаковки и маркировки продукции. Производительность — три тысячи полулитровых бутылок и до тысячи пятилитровых в час.
В этом году сбыт питьевой воды неожиданно вырос в апреле, задолго до традиционного летнего ажиотажа. Как оказалось, причина в том, что благотворители из самых разных уголков страны выбрали уральскую продукцию для обеспечения пострадавших от наводнения в Дагестане. Имидж производителя поддержал маркетплейс: за несколько дней на электронной платформе раскупили крупную партию — 6,5 тонны. Благо была возможность оперативно отгрузить такое количество. Но подобные акции со стороны интернет-площадок — редкость, отмечают в компании.
— Основные наши заказчики — торговые сети, магазины, оптовые и мелкооптовые рынки, рестораны и кафе, — рассказали «РГ» в отделе сбыта компании. — На местном рынке конкурируют около десятка крупных компаний, у которых налажен сбыт. Несмотря на это, отмечаем рост заказов: люди понимают, что для здорового питания важно использовать сбалансированную по составу чистую воду. И хотя они стали активнее приобретать системы фильтрации водопроводной воды, но при крупных коммунальных авариях, а они случаются, покупают бутилированную.
— С каждым годом объемы сбыта увеличиваются на 15 процентов. Стационарные фильтры в квартирах нам не конкуренты: они дают очень средний уровень очистки, — подтверждает директор компании «Чистогорье» Александр Попов.
Забуриться глубже.
Многие считают, что бизнес на воде организовать проще простого: бури и качай. Между тем даже техническая регистрация скважины может занять до двух лет. Еще один миф: чем глубже водозабор, тем чище вода. На самом деле подземные воды — это сложные растворы с особым химическим составом. На Урале воду добывают с разных глубин — от семи до сотни метров, что влияет на ее состав. Лабораторные анализы позволяют определить, какая очистка нужна в каждом конкретном случае, обычно она многоступенчатая. Достаточно затратна система обратного осмоса (вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану, способную задержать бактерии и большинство растворенных примесей, включая соли, минералы, тяжелые металлы). Компании с небольшим бюджетом могут упростить очистку, например, установив ион-обменные фильтры.
По словам Александра Попова, состав воды даже в одной скважине зависит от сезона: весной в ней больше нитратов, железа и марганца, осенью — кальция и магния. Поэтому на крупных предприятиях каждая партия проходит особую очистку — ее состав доводят до оптимального уровня. Именно за гарантию качества и безопасности для организма потребитель готов платить. При кипячении такой воды не образуется накипь, что говорит о ее улучшенных свойствах.
Помимо обычных покупателей у многих уральских компаний есть корпоративные клиенты: например, вода с особым составом выпускается для персонала горячих металлургических цехов, где важно поддерживать минерально-солевой баланс, а ретейл заказывает бутилированную продукцию, чтобы продавать ее под собственной торговой маркой.
Репутация для питьевых компаний настолько важна, что многие создали даже круглосуточно работающие лаборатории и собственные водотеки, где хранятся образцы каждой партии, рассказывает Попов. При необходимости лаборант может сравнить состав партии с водой, на качество которой жалуется потребитель. Впрочем, таких случаев крайне мало.
К слову, торговые сети обращают на оснащение производств самое серьезное внимание: ретейлерам важно убедиться, что на предприятии действительно создана работающая система пищевой безопасности — от защитных костюмов работников до дезинфекции линии розлива, и они регулярно проводят их аудит, дополняют производители питьевой воды.
Между тем.
Елена Шихалева, руководитель службы испытаний ФБУ «УРАЛТЕСТ»:
— Качественные показатели водопроводной фильтрованной и бутилированной воды зависят от исходного источника и добросовестности владельца бизнеса. Бутилированная вода должна производиться по конкретному нормативному документу (ГОСТу или ТУ). В зависимости от района при соответствии общим требованиям безопасности вода может отличаться: быть жестче или мягче, содержать больше железа или марганца, на ее состав влияют и трубы, по которым она поступает. Поэтому качество воды во многом зависит от последующей фильтрации. Но если фильтр выработал ресурс или не соответствует особенностям воды (например, в ней много железа, а фильтр не способен его улавливать), то к качеству возникнут вопросы.