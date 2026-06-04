Хабаровский ТЮЗ в один вечер объединил два поколения

Необычное мероприятие прошло у центрального входа в Хабаровский краевой ТЮЗ — артисты представили перфоманс «Окна-коллаж». Зрители разных возрастов буквально подглядывали за жизнью детей и взрослых в большие стрельчатые окна. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это был не просто концерт, а живой диалог двух поколений, которые не всегда понимают друг друга, но хотят понять.
Каждое окно ТЮЗа таило в себе несколько детских историй. Сначала «холсты» для рассказчиков вымывают три уборщицы. Тщательно вытирая каждый миллиметр, они создают пространство для детской души. И вот он — звонок. Он приглашает зрителя заглянуть в частички детских душ.
В историях смешались и весёлые мотивы первой встречи с родственниками, и буллинг, и безусловная любовь к близким. Начав с самых маленьких, они закончились рассказами взрослых, в том числе и руководительницы «Школы креативных индустрий» Светланы Тикановой.
Одна из участниц, Виктория Светлова, поделилась историей о необычном знакомстве:
— Дело было летом. Дома, кроме меня и папы, никого не было. Я сидела в зале, а папа уснул в спальне. И тут я вижу, что к нам через балконную дверь лезет дядька. Мы жили на четвёртом этаже. Забраться туда крайне проблематично, я думаю, даже невозможно. Так я и познакомилась со своим дядей Димой.
Зрители встретили спектакль бурными аплодисментами. На лицах родителей проскальзывали улыбки, прохожие украдкой вытирали слёзы, а дети танцевали под музыку группы «Амба». В финале дети и взрослые спели общую песню. В их историях было то, что объединило всех — любовь и детство.
— Мне кажется, что рассказывать истории — это тоже искусство. Делиться своей болью и радостью, особенно с близкими, важно и нужно. Особенно детям. Главное помнить, что они тоже люди. И у них тоже есть свои проблемы, — поделилась руководительница «Школы креативных индустрий» Светлана Тиканова.
Текст подготовила Ариана Коврижкина.