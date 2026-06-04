Хабаровский ТЮЗ в один вечер объединил два поколения

— Дело было летом. Дома, кроме меня и папы, никого не было. Я сидела в зале, а папа уснул в спальне. И тут я вижу, что к нам через балконную дверь лезет дядька. Мы жили на четвёртом этаже. Забраться туда крайне проблематично, я думаю, даже невозможно. Так я и познакомилась со своим дядей Димой.