Минтруда сказало, как белорусам взять выходной на собственную свадьбу

Также белорусы могут взять неоплачиваемый отпуск, который предусмотрен по статье 190 ТК. Условия его предоставления будут такими же, как и для оплачиваемого отпуска до трех дней. Разница лишь в том, что он предоставляется без сохранения заработной платы.