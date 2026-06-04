Минтруда сказало, как белорусам взять выходной на собственную свадьбу

Министерство труда и социальной защиты сказало, как белорусам взять выходной на собственную свадьбу.
В ведомстве обращают внимание на два варианта. Первый — оплачиваемый отпуск до трех дней (статья 190 Трудового кодекса). Он может быть предоставлен в случае гарантии в колдоговоре, в другом локально-правовом акте или же по решению работодателя.
Отпуск необходимо согласовать с нанимателем и подать заявление. При нем сохранится средний заработок.
Также белорусы могут взять неоплачиваемый отпуск, который предусмотрен по статье 190 ТК. Условия его предоставления будут такими же, как и для оплачиваемого отпуска до трех дней. Разница лишь в том, что он предоставляется без сохранения заработной платы.
Белорусам для оформления отпусков следует написать заявление с указанием причины, договориться с нанимателем о конкретных датах. Свидетельство о браке можно предоставить после регистрации.
«Отпуск оформляется приказом нанимателя либо запиской об отпуске с ознакомлением работника», — сообщили в ведомстве.
В Минтруда обратили внимание, что два названных варианта отпуска не влияют на право использования трудового отпуска. Кроме того, они входят в трудовой стаж.