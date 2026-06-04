Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, как белорусам взять выходной на собственную свадьбу

Минтруда сообщило, как белорусы могут взять выходной на свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало, как белорусам взять выходной на собственную свадьбу.

В ведомстве обращают внимание на два варианта. Первый — оплачиваемый отпуск до трех дней (статья 190 Трудового кодекса). Он может быть предоставлен в случае гарантии в колдоговоре, в другом локально-правовом акте или же по решению работодателя.

Отпуск необходимо согласовать с нанимателем и подать заявление. При нем сохранится средний заработок.

Также белорусы могут взять неоплачиваемый отпуск, который предусмотрен по статье 190 ТК. Условия его предоставления будут такими же, как и для оплачиваемого отпуска до трех дней. Разница лишь в том, что он предоставляется без сохранения заработной платы.

Белорусам для оформления отпусков следует написать заявление с указанием причины, договориться с нанимателем о конкретных датах. Свидетельство о браке можно предоставить после регистрации.

«Отпуск оформляется приказом нанимателя либо запиской об отпуске с ознакомлением работника», — сообщили в ведомстве.

В Минтруда обратили внимание, что два названных варианта отпуска не влияют на право использования трудового отпуска. Кроме того, они входят в трудовой стаж.