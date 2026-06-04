Пушкин и Гоголь в очках: необычный арт-объект представили на ПМЭФ-2026

ВТБ представил инсталляцию в рамках имиджевой кампании «Классика вдохновляет», стартовавшей в этом году. В банке пояснили, что выбор Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого связан с их влиянием на русскую культуру и общественную мысль. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. На площадке традиционно обсуждаются вопросы экономики, инвестиций, технологий и развития регионов. Свои проекты и разработки здесь представляют крупнейшие российские компании и организации.