Момент ДТП с участием четырех машин в Волгограде попал на видео

В результате аварии два водителя доставлены в больницу.
В Краснооктябрьском районе Волгограда 20-летний водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» не выдержал дистанцию и спровоцировал массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Момент столкновения попал на видео.
По предварительным данным регионального ГУ МВД России, авария произошла 3 июня в 20.30 напротив дома № 56 по ул. Еременко. Молодой водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Логан», двигавшийся впереди в попутном направлении.
После столкновения внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Грейт Волл». От удара «Рено» продолжил движение и наехал на стоявшую впереди «Мазду 3».
В результате ДТП водители «Тойоты» и «Грейт Волл» доставлены в медицинское учреждение.