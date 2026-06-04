Момент ДТП с участием четырех машин в Волгограде попал на видео

По предварительным данным регионального ГУ МВД России, авария произошла 3 июня в 20.30 напротив дома № 56 по ул. Еременко. Молодой водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Логан», двигавшийся впереди в попутном направлении.