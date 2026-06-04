Благоустройство парка «Гвардейский» и набережной Качи взяли на особый контроль

Сегодня первый заместитель главы Красноярска Александр Мацак совместно с представителями службы заказчика, специалистами районных администраций, проектировщиками и подрядными организациями проверил ход благоустройства двух общественных пространств — парка «Гвардейский» и набережной реки Качи со стороны переулка Короткого.
Парк «Гвардейский» реконструируют в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. По поручению губернатора края Михаила Котюкова концепцию обновления территории обсуждали с жителями города, в том числе с ветеранами боевых действий и участниками СВО. Основная идея проекта — подчеркнуть историческую значимость места и увековечить память о вкладе красноярцев в Победу в Великой Отечественной войне.
Благоустройство парка рассчитано на два этапа. В этом году здесь обустроят новые дорожки, подготовят основания для будущих площадок, обновят более 6 тысяч квадратных метров газонов, а также установят скамейки и урны. Кроме того, на территории появятся две новые входные группы в виде арок.
За ходом работ внимательно следят и сами жители. Красноярка Ольга Тихонова отмечает, что парк давно нуждался в обновлении.
«На данный момент меня всё устраивает. Самое главное, что вообще взялись за это дело, за благоустройство. Насколько я понимаю, либо можно было делать заплаточный ремонт, либо полностью привести всё в порядок. Второй вариант мне нравится больше», — поделилась жительница Советского района.
В Центральном районе продолжается масштабное преображение набережной Качи. Работы на левобережном участке от Юдинского моста до улицы Вейнбаума ведутся поэтапно с 2020 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
При разработке концепции специалисты постарались учесть интересы разных категорий горожан. Территорию разделят на несколько функциональных зон, обустроят пешеходную и велосипедную дорожки. В центральной части появятся два настила на сваях, которые позволят комфортно проходить под низкими мостами. Также на набережной установят современное освещение, скамейки и урны.
По словам участников выездного совещания, серьёзных замечаний к темпам и организации работ нет. Вместе с тем особое внимание уделили сохранению зелёных насаждений. Ранее в социальных сетях главы Красноярска Сергея Верещагина жители сообщали о случаях небрежного обращения с деревьями и кустарниками во время благоустройства.
Подрядным организациям поставлено жёсткое условие: удалению подлежат только аварийные и опасные деревья. Остальные зелёные насаждения должны сохраняться либо пересаживаться. Соблюдение этих требований будет находиться под постоянным контролем заказчика.
«Мы взяли на отдельный контроль подрядчиков в части их работы с озеленением. Ставим задачу при исполнении проектных решений минимизировать ущерб зелёному фонду. Все растения должны максимально сохраняться, даже если это может потребовать корректировки проектов», — подчеркнул первый заместитель главы города Александр Мацак.
Напомним, до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» любой житель города старше 14 лет ещё может отдать свой голос за объекты благоустройства по нацпроекту в 2027 году.
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