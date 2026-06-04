Благоустройство парка «Гвардейский» и набережной Качи взяли на особый контроль

Благоустройство парка рассчитано на два этапа. В этом году здесь обустроят новые дорожки, подготовят основания для будущих площадок, обновят более 6 тысяч квадратных метров газонов, а также установят скамейки и урны. Кроме того, на территории появятся две новые входные группы в виде арок.