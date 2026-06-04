В 31 муниципалитете Хабаровского края улучшат дорожную инфраструктуру

В Хабаровском крае началась реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году его мероприятия затронут 31 муниципальное образование, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Краевой минтранс сообщил, что на реализацию проекта выделена рекордная сумма — 400 млн рублей, что вдвое превышает показатель 2025 года. За счёт субсидии муниципалитеты обустроят 22,5 тыс. кв. м тротуаров, 54 пешеходных перехода, установят свыше тысячи дорожных знаков и 12 автобусных остановок.
Селихинское сельское поселение Комсомольского района получило 648,89 тыс. рублей. В селе уже установили автобусный павильон на улице Деповская, 71 и смонтировали светодиодные устройства на улице Торговая. Они проецируют изображение «зебры», повышая безопасность в тёмное время суток.
В Чегдомыне на улице Шоссейная завершили первый этап обустройства тротуаров. Протяжённость обновлённого участка — 627,6 кв. м, впереди ещё три этапа общей площадью 1 850 кв. м. Муниципальному образованию выделено 15,11 млн рублей, работы завершат до середины октября.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина часть субсидии направят в Хабаровск. В районе улиц Суворова — Павла Морозова обустроят тротуары и автобусную остановку. Работы запланированы на 2026 год по инициативе работников Хабаровского судостроительного завода.
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