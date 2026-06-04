В 31 муниципалитете Хабаровского края улучшат дорожную инфраструктуру

Селихинское сельское поселение Комсомольского района получило 648,89 тыс. рублей. В селе уже установили автобусный павильон на улице Деповская, 71 и смонтировали светодиодные устройства на улице Торговая. Они проецируют изображение «зебры», повышая безопасность в тёмное время суток.