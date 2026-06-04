Собственник двух автомобилей и недвижимости погасил кредитный долг после воздействия приставов

Судебные приставы Центрального района Калининграда убедили должника оплатить задолженность по кредиту, применив меры ограничительного характера. Гражданин взял потребительский кредит и поначалу исправно выполнял условия договора, но спустя время выплаты банку прекратились, и дело дошло до суда. Суд обязал заёмщика выплатить основную сумму долга и проценты — всего 670 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района. Должнику направили требование, которое он не исполнил в срок, установленный для добровольного погашения задолженности. Тогда сотрудники службы приняли ограничительные меры: вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей («Форд» и «Хонда»), а также земельного участка площадью 14 соток и здания площадью 80 квадратных метров, расположенных в Калининграде.
Этих мер оказалось достаточно, чтобы вся сумма долга поступила на депозитный счёт отделения. Однако ограничения с имущества должника были сняты только после оплаты исполнительского сбора в размере 47 тысяч рублей.