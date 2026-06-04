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Десять идущих через Черноземье «крымских» поездов задержаны из-за закрытия моста

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за угрозы атаки БПЛА, возобновлено. Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс», из-за ранее введенных ограничений десять пассажирских поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Курскую и Тамбовскую области, продолжают движение с задержкой.

Источник: Коммерсантъ

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за угрозы атаки БПЛА, возобновлено. Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс», из-за ранее введенных ограничений десять пассажирских поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Курскую и Тамбовскую области, продолжают движение с задержкой.

По состоянию на 10:00, с отставанием следуют составы в направлении Крыма:

№ 092 Москва — Севастополь, отправившийся 2 июня, задержится на шесть часов;

№ 463 Москва — Феодосия, начавший движение 2 июня, опоздает на семь часов;

№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 3 июня, отстанет от расписания на 4,5 часа;

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, начавший движение 2 июня, задержится на 4,5 часа;

№ 474 Смоленск — Симферополь, отбывший 2 июня, опоздает на два часа;

№ 097 Москва — Симферополь, отправлением 3 июня, отстанет от графика на два часа.

Также задерживаются поезда из Крыма:

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург, начавший движение 3 июня, опоздает на семь часов;

№ 174 Евпатория — Москва, отправившийся 3 июня, задержится на шесть часов;

№ 092 Симферополь — Москва, отбывший 3 июня, отстанет от графика на 7,5 часа;

Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 4 июня, опоздает на 7,5 часа.

Время задержки может меняться. При отставании от графика более чем на четыре часа пассажирам предоставляются питание и питьевая вода.

О приостановке движения по Крымскому мосту его пресс-служба объявила в Telegram-канале в 02:37, а о снятии ограничений — в 9:46.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, в Симферополе из-за атаки беспилотника ВСУ на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь, погибли четыре человека, еще десять пострадали. Сегодня в пресс-службе СК России заявили, что займутся расследованием преступлений со стороны Украины в отношении мирных жителей Крыма, Брянской, Белгородской, Курской областей и ДНР.

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