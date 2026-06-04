Десять идущих через Черноземье «крымских» поездов задержаны из-за закрытия моста

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, в Симферополе из-за атаки беспилотника ВСУ на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь, погибли четыре человека, еще десять пострадали. Сегодня в пресс-службе СК России заявили, что займутся расследованием преступлений со стороны Украины в отношении мирных жителей Крыма, Брянской, Белгородской, Курской областей и ДНР.