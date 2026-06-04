Пермяки пожертвовали тяжелобольным детям более 140 млн рублей

Пожертвования помогли 1159 детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями. На счёт фонда перечислили деньги более 50 000 человек. Подопечных «Дедморозим» также поддержали свыше 80 компаний и партнёров. Общая сумма благотворительности составила 140,6 млн рублей. При этом средний чек пожертвования остался равен 500 рублям.