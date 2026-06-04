Пермяки пожертвовали тяжелобольным детям более 140 млн рублей

Неравнодушные пермяки перевели в фонд «Дедморозим» 140,6 млн рублей, говорится в отчёте на сайте благотворительной организации.
Пожертвования помогли 1159 детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями. На счёт фонда перечислили деньги более 50 000 человек. Подопечных «Дедморозим» также поддержали свыше 80 компаний и партнёров. Общая сумма благотворительности составила 140,6 млн рублей. При этом средний чек пожертвования остался равен 500 рублям.
Благодаря полученным средствам стали возможным 2416 выездов врачей по паллиативной помощи на дом. Шесть малышей не стали сиротами после рождения. Мальчик с множественными пороками развития смог сделать первый шаг.
«Мы перестали ждать волшебства. Спасибо, что доказываете: чудо начинается не с волшебной палочки, а с простого человеческого “я могу помочь”», — сказала директор «Дедморозим» Надежда Ли.
В 2024 году пермяки пожертвовали фонду 147,8 млн рублей.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о коллекции сувениров «Дедморозим» в помощь тяжелобольным детям.