В Калининградской области выявили преступную группу, занимавшуюся обманом детей-сирот

С 2022 по май 2026 года трое, действуя с соучастниками, подыскивали на территории региона лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагали им свои услуги в получении сертификата на приобретение жилья. В качестве заманухи выступал жилой дом в Гвардейском районе, принадлежащий сообщнице. Получив согласие на сделку по его покупке, злоумышленники обеспечивали условия для перевода выплат в качестве оплаты. Затем от имени покупателей заключали договор купли-продажи этого дома третьему лицу. Деньги потерпевшим не возвращали.