Казахстанка пожертвовала своей почкой ради спасения дочери

«Последний год ее жизнь была неразрывно связана с перитонеальным диализом — жизненно необходимой, но существенно ограничивающей качество жизни процедурой. Особую значимость этой истории придает то, что донором для девочки стала ее мама. Ради спасения дочери женщина приняла решение пожертвовать одну из своих почек. Благодаря материнской любви, самоотверженности и высокому профессионализму казахстанских врачей операция прошла успешно», — отметили врачи.