Ростовчане обнаружили стихийный погост в западной части Зеленого острова

В западной части Зеленого острова обнаружили стихийный погост. Об этом сообщает газета «Молот».
На территории находятся как минимум два захоронения: одно датируется 1971 годом, второе появилось недавно и является детским.
Отметим, что в советские годы западная часть острова была обитаема, там находился поселок. Сейчас это место заросло, сохранились лишь фундаменты разрушенных строений. На одном из них и расположены могилы. Захоронения ухожены: надгробия покрашены, есть искусственные цветы.
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