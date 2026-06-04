Ростовчане обнаружили стихийный погост в западной части Зеленого острова

Отметим, что в советские годы западная часть острова была обитаема, там находился поселок. Сейчас это место заросло, сохранились лишь фундаменты разрушенных строений. На одном из них и расположены могилы. Захоронения ухожены: надгробия покрашены, есть искусственные цветы.