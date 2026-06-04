В нацпарке «Смоленское Поозерье» откроют пешеходно-велосипедный маршрут

Пешеходно‑велосипедный маршрут «Вокруг озера Баклановское» появится в национальном парке «Смоленское Поозерье» в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
На территории оборудуют инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов вокруг Баклановского озера — самого глубокого ледникового озера Смоленской области. Также запланировано строительство металлического моста длиной 25 м через реку Брус: конструкция будет включать деревянный настил и перила. Дополнительно вдоль тропы установят 16 информационных стендов и навигационных указателей.
«Новый туристический маршрут протяженностью 12 километров пройдет по участку военно-исторического маршрута “Вдоль линии фронта”, а также затронет начало экологической тропы “К мертвому озеру”. Мы уже начали работу с подрядчиком. Оборудование пешеходно-велосипедного маршрута планируем завершить к концу августа», — подчеркнул директор национального парка «Смоленское Поозерье» Александр Кочергин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.