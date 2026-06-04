Хотели выдворить, но дали шанс из-за 4 детей: продолжение истории о казахстанке на «Гелике» в Беларуси

«МВД напоминает: несоблюдение законодательства нашей страны чревато для гостей высылкой! С учетом того, что у женщины на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, Министерством внутренних дел принято решение дать последний шанс. Сегодня она вызвана в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства, где официально предупреждена о том, что в случае повторного совершения противоправных действий будет выдворена из страны», — сказал Новиков.