19-летняя казахстанка удивила второй победой и взлетела сразу на 135 пунктов

4 июня 2026 года 19-летняя теннисистка сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда на хардовом турнире W50 Wuning.
Сразу стоит отметить, что Соня была заявлена сюда под рейтинговым номером WTA 1037.
И на старте этих соревнований казахстанка одолела россиянку Александру Шубладзе (№ 206 WTA) на отказе соперницы, которой организаторы дали второй номер посева.
Сегодня наша теннисистка в упорном трехсетовом поединке почти за три часа сломила сопротивление еще одной представительницы России — Варвары Паншиной (№ 371 WTA) — 3:6, 6:3, 6:4.
Теперь 29-я ракетка Казахстана 5 июня за выход в полуфинал китайского турнира померится силами с японкой Риной Сайго (№ 306 WTA).
Последние две победы на кортах Унина заметно сказались на рейтинговых делах Жиенбаевой. Она к этому часу уже поднялась на 902-е место в Live-рейтинге WTA.
Заслуживает хвалебных фраз в эти дни и наша лучшая теннисистка в парном разряде Анна Данилина, которая завтра будет сражаться за выход в финал «Ролан Гаррос-2026».