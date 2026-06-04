Султан Сарсемалиев внимательно смотрел на экран во время показа видео эксгумации убитых

Свидетель также рассказал, что сообщения приходили с номера, который был сохранен у него как номер Наурыза Мукангалиева. Раньше они вместе совершали намаз, поэтому сомнений в личности собеседника у него не возникало. Судья напомнила, что в условиях распространенного телефонного мошенничества подобные сообщения могли вызвать подозрения. Однако свидетель пояснил, что хотя последние два года не общался с Наурызом и не видел его, все равно был уверен, что переписывается именно с ним. По его мнению, Наурыз мог раньше рассказать о нем Султану Сарсемалиеву.