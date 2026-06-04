Султан Сарсемалиев внимательно смотрел на экран во время показа видео эксгумации убитых

Последние два свидетеля, допрошенные в суде, присматривали за скотом семьи погибших. Первый осенью прошлого года загнал в свой загон коров, пасшихся на пастбище Максота Карабалина. Сделал он это после того, как сосед семьи сообщил ему, что хозяев нет дома, и попросил присмотреть за животными. За выпас каждой коровы мужчина получал по 4 тысячи тенге.
Второй свидетель рассказал, что после отъезда семьи ему предложили ухаживать за скотом, оставшимся в загоне. По его словам, ему сообщили, что хозяева находятся на лечении в Ташкенте, поэтому животных нужно кормить и поить. За эту работу договорились платить по 3 тысячи тенге в день. Как пояснил свидетель, деньги поступали не ежедневно, а время от времени. Кроме того, ему отдельно заплатили 10 тысяч тенге за выпас овец. По его словам, переводы приходили примерно до
Позже с номера Наурыза Мукангалиева через WhatsApp пришло сообщение с просьбой забрать одного из бычков вместо оплаты. «У меня сейчас нет денег, не мог бы ты забрать одного бычка?» — процитировал свидетель содержание переписки. После этого он действительно забрал животное. Позже родственники погибших начали выяснять судьбу скота. Сестра Максота Карабалина спросила свидетеля, почему животных начали продавать. «Я не имею отношения к продаже скота, они сами обо всем договорились. Мне сказали, что хозяева находятся в Ташкенте. Я думал, что они скоро вернутся, поэтому ждал», — пояснил мужчина.
Свидетель также рассказал, что сообщения приходили с номера, который был сохранен у него как номер Наурыза Мукангалиева. Раньше они вместе совершали намаз, поэтому сомнений в личности собеседника у него не возникало. Судья напомнила, что в условиях распространенного телефонного мошенничества подобные сообщения могли вызвать подозрения. Однако свидетель пояснил, что хотя последние два года не общался с Наурызом и не видел его, все равно был уверен, что переписывается именно с ним. По его мнению, Наурыз мог раньше рассказать о нем Султану Сарсемалиеву.
Во время допроса сестра погибшего Максота Карабалина заявила, что согласно документам у брата было 11 голов крупного рогатого скота. Однако сейчас, по ее словам, известна судьба лишь десяти животных, а местонахождение еще одной коровы остается неизвестным. В ответ свидетель пояснил, что когда принимал скот на содержание, ему передали десять голов.
После завершения допросов суд приступил к исследованию материалов дела. Участникам процесса показали видеозаписи эксгумации останков Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой, обнаруженных в сарае дома в селе Жангельдин. Судья запретила съемку и публикацию кадров с останками, сославшись на их тяжелое психологическое воздействие. При этом видеозапись, сделанная до начала раскопок, была разрешена.
Во время просмотра материалов сестры погибшего не смогли сдержать слез. Султан Сарсемалиев в это время стоял с высоко поднятой головой и внимательно смотрел на экран.