Платные медуслуги будут оказывать по-новому нижегородцам с 1 сентября

С 1 сентября в Нижегородской области вступит в силу обновлённый порядок предоставления платных медицинских услуг — он защитит пациентов от навязывания лишних процедур. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Теперь платные медуслуги оказываются исключительно по желанию пациента: отказ от платного договора не повлияет на объём помощи по ОМС. Ранее клиники порой угрожали сократить гарантированное лечение, если пациент не согласится на дополнительные платные услуги.
Если лечение оплачивает работодатель или страховая компания, любые услуги сверх стандартов потребуют письменного согласия и плательщика, и пациента.
Договор на лечение можно будет заключить дистанционно — через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер Max. Все медучреждения обязаны передавать данные о пациентах в Единую государственную информационную систему здравоохранения.
Кроме того, упростится получение налогового вычета: подтвердить расходы на лекарства можно будет не только рецептурным бланком, но и выпиской из медкарты. ФНС и Росздравнадзор утвердят единую форму справки об оплате медуслуг.
Ранее новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев.