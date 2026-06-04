Глава МегаФона оценил меры борьбы с кибермошенниками

Помбухчан отметил, что маркировка звонков показала свою эффективность, потому что стало сложно подделывать номера, чтобы достучаться до абонента. По его словам, есть «замечательные кейсы», когда маленькие парикмахерские или кондитерские начинают использовать маркировку, и у них существенно растет конверсия. «Но при этом есть, например, крупные банки, которые почему-то считают, что это не нужно, и нужно совершать миллионы звонков, не обозначая себя. Хотелось бы, чтобы коллеги нас поддерживали в этой истории», — рассказал он.