«Красное Сормово» увеличит мощности до 20 судов в год после модернизации

Нижегородская верфь «Красное Сормово» планирует увеличить объем выпуска судов с шести до 20 в год и сократить время строительства с 225 до 108 дней по итогам модернизации, программу которой представил в Нижнем Новгороде главный инженер завода Станислав Макаров. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.