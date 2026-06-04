Нижегородская делегация планирует подписать более 10 соглашений на ПМЭФ

В 2026 году участниками ПМЭФ стали свыше 20 тысяч делегатов из почти 130 стран. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область намерена заключить договоры о сотрудничестве в самых разных сферах — от промышленности и цифровых технологий до демографии и спорта.