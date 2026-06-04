Нижегородская делегация планирует подписать более 10 соглашений на ПМЭФ

Делегация Нижегородской области планирует подписать более десяти соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
В 2026 году участниками ПМЭФ стали свыше 20 тысяч делегатов из почти 130 стран. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область намерена заключить договоры о сотрудничестве в самых разных сферах — от промышленности и цифровых технологий до демографии и спорта.
Губернатор выразил уверенность в том, что многие из этих соглашений принесут ощутимый социальный эффект. В частности, речь идет о новых рабочих местах, появлении объектов инфраструктуры и о реальных улучшениях качества жизни людей.
Глеб Никитин добавил также, что в «Экспофоруме» все желающие смогут познакомиться с нижегородскими символами: гостей встретят знаменитые матрешки и новый автомобиль «Volga».
Ранее нижегородские власти договорились расширить сотрудничество с Латинской Америкой.