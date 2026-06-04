Корпорация развития взыскала более 20 млн рублей по банковской гарантии

Ранее Руснарбанк добровольно перечислил Корпорации почти 100 млн руб. по независимой гарантии, но с требованием перечислить еще 17 млн не согласился. По скорректированным планам объекты в ОЭЗ «Кулибин» должны быть сданы к концу 2026 года.