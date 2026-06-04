Когда начинается Петров пост в 2026 году и сколько он продлится

Петров пост — второй многодневный пост в году, который всегда начинается через неделю после Троицы и заканчивается в День памяти апостолов Петра и Павла. Он считается менее строгим из-за послаблений в питании, но это не отменяет его духовную суть. Когда будет Петров пост в 2026 году, сколько продлится, как правильно его соблюдать, что можно и нельзя есть — в материале «Газеты.Ru».