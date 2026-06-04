Когда начинается Петров пост в 2026 году и сколько он продлится

Петров пост — второй многодневный пост в году, который всегда начинается через неделю после Троицы и заканчивается в День памяти апостолов Петра и Павла. Он считается менее строгим из-за послаблений в питании, но это не отменяет его духовную суть. Когда будет Петров пост в 2026 году, сколько продлится, как правильно его соблюдать, что можно и нельзя есть — в материале «Газеты.Ru».
Какого числа будет Петров пост в 2026 году и сколько он продлится.
У Петрова поста (Апостольского поста или поста Пятидесятницы) нет фиксированной даты. Он всегда начинается на 57-й день после Пасхи и через неделю после Троицы, а завершается строго 11 июля — накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля).
Поскольку в 2026 году Пасха ранняя (12 апреля), Петров пост будет продолжительным.
Петров пост — единственный из четырех постов, у которого нет фиксированного срока. Он может продолжаться от 8 до 42 дней в зависимости от даты Воскресенья Христова — если Пасха ранняя, пост будет длиннее. В 2026 году он продлится 34 дня.
История и суть Петрова поста.
Петров пост духовно готовит верующих к празднованию дня памяти самых ревностных учеников Христа — святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству книги Деяний, они постились перед началом своих миссионерских путешествий, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
Изначально Петров пост назывался постом Пятидесятницы. Первое его упоминание зафиксировано в «Апостольском писании» священником Ипполитом Римским в III веке. Главной его целью было дать возможность попоститься тем, кто не смог сделать это во время Великого поста: людям с различными заболеваниями, беременным и другим.
Установился Петров пост в период раннего христианства, но точная дата доподлинно неизвестна. По одной из версий, это произошло после переноса мощей апостолов в Рим 29 июня 258 года. По другой, около 324 года, когда святой Константин Великий поручил построить в Константинополе и Риме храмы, посвященные Петру и Павлу.
Изначально летний пост, по словам Николая Конюхова, был единым и довольно продолжительным. Однако позже, для удобства верующих, его разделили на две части. Одна часть «отошла» к Успенскому посту в августе, а другая осталась предварять день памяти святых Петра и Павла.
Что можно и нельзя есть в Петров пост.
Петров пост — самый нестрогий из всех многодневных постов в православии. Если Великий, Успенский и Рождественский посты предполагают более суровые ограничения, летнее воздержание перед днем Петра и Павла гораздо мягче.
Священник предупредил об опасности формального подхода: ~разрешенные, но дорогие продукты (например, крабы или другие деликатесы) не считаются постными~. Чтобы не запутаться в правилах, священнослужители советуют обсудить личную меру поста с духовником.
Основные правила питания в Петров пост.
* По понедельникам, средам и пятницам — сухоядение. Разрешается употребление неприготовленной растительной пищи: сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, меда, иногда хлеба.
Календарь питания по дням в Петров пост-2026.
Неделя 1-я (8−14 июня).
* 8 июня (понедельник): горячая пища без масла.
Неделя 2-я (15−21 июня).
* 15 июня (понедельник): горячая пища без масла.
Неделя 3-я (22−28 июня).
* 22 июня (понедельник): горячая пища без масла.
Неделя 4-я (29 июня — 5 июля).
* 29 июня (понедельник): горячая пища без масла.
Неделя 5-я (6−11 июля).
* 6 июля (понедельник): горячая пища без масла.
Кому можно не соблюдать пост.
Нескольким категориям людей разрешены послабления во время поста:
* беременным и кормящим женщинам;
Народные обычаи в Петров пост.
На Руси Петров пост был для крестьян временем обновления природы и подготовки к тяжелой работе. С этим периодом связано множество народных традиций.
* Канун поста, воскресенье после Троицы, в народе называли Петровским, или Русальным заговеньем. В этот день устраивали шумные проводы весны: водили хороводы, жгли костры и проводили обряд «потопления березки» — украшенное деревце пускали по воде, чтобы проститься с Русальной неделей. Главной традицией было обильное застолье с мясными и молочными блюдами, а в некоторых губерниях его называли «Яишным заговеньем» из-за обычая печь пироги с яйцом.
Что можно и нельзя делать в Петров пост.
Петров пост предполагает не только ограничения в еде. Церковь призывает посвятить это время духовной работе над собой, молитве и добрым делам, а не формальному соблюдению запретов. Как подчеркнул отец Николай, пост дает «возможность получить радость более глубокую и подлинную, которая не вызывает губительных последствий».
Что можно делать.
* Посещать богослужения, молиться и читать Священное Писание, особенно книгу Деяний святых апостолов, послания апостолов Петра и Павла.
Что нельзя делать.
* Предаваться унынию, раздражительности, ссорам и сквернословию.
Можно ли жениться в Петров пост.
Лето — традиционное время свадеб, однако, согласно церковному уставу, в дни поста не проводят обряд венчания. Существует поверье, что браки, заключенные в этот период, будут несчастными или быстро распадутся. При этом в ЗАГСах молодожены могут официально оформить союз.