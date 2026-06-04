В Сочи завершился первый сезон проекта для подростков «ПортАЛ 323»

Итоговое мероприятие первого сезона проекта для подростков «ПортАЛ 323» состоялось в Сочи. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Проект стартовал 1 июля 2025 года и был направлен на поддержку 30 подростков от 10 до 14 лет, которые проживают в Сочи и находятся в трудной жизненной ситуации. Участники освоили три ключевых направления: профессиональную ориентацию, волонтерство и социальное проектирование. Особый интерес у ребят вызвала работа в лаборатории труда «ФабЛаб». Под руководством наставников они развивали техническое мышление и получали практические навыки в столярном и гончарном деле, искусстве граффити, мозаике и 3D-моделировании.
На итоговом мероприятии были организованы мастер-классы от Сочинского национального парка и IT-колледжа. Ключевым событием стала фотовыставка «До и после», где были отражены визуальные и эмоциональные изменения подростков за время участия в проекте.
«Проект “ПортАЛ 323” показал впечатляющие результаты: ребята, которые были в группе риска, не только нашли свое призвание, но и смогли реализовать социально значимые инициативы. Мы видим, как благодаря работе наставников и уникальной образовательной программе у подростков меняется мировоззрение, появляются цели и вера в свои силы. Администрация города продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким проектам, чтобы каждый юный сочинец мог раскрыть свой потенциал», — отметила заместитель главы Сочи Елена Канюк.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.