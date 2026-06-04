В Сочи завершился первый сезон проекта для подростков «ПортАЛ 323»

Проект стартовал 1 июля 2025 года и был направлен на поддержку 30 подростков от 10 до 14 лет, которые проживают в Сочи и находятся в трудной жизненной ситуации. Участники освоили три ключевых направления: профессиональную ориентацию, волонтерство и социальное проектирование. Особый интерес у ребят вызвала работа в лаборатории труда «ФабЛаб». Под руководством наставников они развивали техническое мышление и получали практические навыки в столярном и гончарном деле, искусстве граффити, мозаике и 3D-моделировании.