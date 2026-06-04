МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией пермского транспорта

«Цифровизация транспорта — это создание умной экосистемы, где инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. Технологии, такие как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок. Взаимодействие с “Транстелематикой” призвано ускорить цифровизацию городского транспорта и послужить мощным драйвером для его дальнейшего развития», — отмечает вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.