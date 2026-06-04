Русский язык — самый массовый ЕГЭ в Хабаровском крае

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев посетил пункт сдачи экзамена в гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова (г. Хабаровск). Он проверил условия проведения экзамена, пообщался с организаторами, наблюдателями и выпускниками. В этом пункте испытание проходят 189 учащихся из нескольких образовательных учреждений региона.