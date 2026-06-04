В Хабаровском крае сотрудник пункта выдачи присвоил товары на 143 тысячи

В Хабаровском крае 23-летний житель Солнечного района получил судимость за мошенничество с товарами из пункта выдачи заказов, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Как установил суд, молодой человек работал в пункте выдачи товаров и использовал подставную учётную запись для заказов через интернет. Получая вещи, он оформлял фиктивные возвраты, после чего присваивал товары себе.
Схема работала до тех пор, пока недостачу не обнаружила служба безопасности работодателя. После внутренней проверки информация была передана в правоохранительные органы.
Общий ущерб от действий работника составил 143 тысячи рублей.
Солнечный районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и постановил конфисковать мобильный телефон осуждённого в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.