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Ростовская область возглавила рейтинг развития рынка газомоторного топлива в РФ

По итогам 2025 года Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив в этом статусе Санкт-Петербург. Итоги рейтинга развития рынка газомоторного топлива в РФ подвели во время «ПМЭФ-2026». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

По итогам 2025 года Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив в этом статусе Санкт-Петербург. Итоги рейтинга развития рынка газомоторного топлива в РФ подвели во время «ПМЭФ-2026». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На развитие этого направления с 2019 года направлено 1,5 млрд рублей. На данный момент в регионе насчитывается 62 газозаправочные станции. Часть из них размещена на трассах для удобства транзитного транспорта.

Процесс перевода общественного транспорта и коммунальной техники на использование природного газа продолжается. В 2025 году на эти цели было направлено 54,3 млн руб., что позволило перевести на экологичное топливо 797 единиц техники.

В 2026 году на переоборудование транспорта предусмотрено 58,9 млн рублей.