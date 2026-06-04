Поиски Усольцевых приостановят, если не найдут до 9 июня

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. В машине не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Семья была одета легко, их видели двое туристов по дороге к горе. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — тогда участвовали более 1,5 тысячи человек.