Поиски Усольцевых приостановят, если не найдут до 9 июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, продлятся до 9 июня включительно. Если операция не даст результатов, её временно приостановят, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по краю и Хакасии.
В поисках участвуют около 80 человек — спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтёры «ЛизаАлерт». Также задействованы 10 федеральных спасателей.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. В машине не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Семья была одета легко, их видели двое туристов по дороге к горе. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — тогда участвовали более 1,5 тысячи человек.