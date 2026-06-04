В севастопольском вузе ярмарка трудоустройства собрала более 560 участников

Свыше 560 школьников и студентов приняли участие в ярмарке трудоустройства, которая прошла 27 мая в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
На ярмарке молодые люди смогли пройти собеседования с работодателями, подобрать работу на лето и узнать о возможностях профессионального развития. В мероприятии приняли участие 20 работодателей города. Соискателям предложили сотни вакансий в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли, сервиса и благоустройства. Кроме того, были организованы интерактивные зоны и мастер-классы. Например, участники собирали гоночные машины и катапульты вместе с Академией робототехники.
«На ярмарку мы пригласили работодателей, которые готовы принимать молодежь без опыта работы и обучать ребят уже на практике. Для студентов и школьников это возможность не только заработать летом, но и получить первую запись в трудовой книжке», — отметила директор центра карьеры и трудоустройства СевГУ Юлия Горбынко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.