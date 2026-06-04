В севастопольском вузе ярмарка трудоустройства собрала более 560 участников

На ярмарке молодые люди смогли пройти собеседования с работодателями, подобрать работу на лето и узнать о возможностях профессионального развития. В мероприятии приняли участие 20 работодателей города. Соискателям предложили сотни вакансий в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли, сервиса и благоустройства. Кроме того, были организованы интерактивные зоны и мастер-классы. Например, участники собирали гоночные машины и катапульты вместе с Академией робототехники.