Казанцы помешали благоустройству сквера «Тебриз»

В Казани прошло третье общественное обсуждение проекта реконструкции сквера «Тебриз». Первые две встречи завершились спорами: жители требовали убрать детскую площадку, сохранить исторический фонтан и не вырубать деревья. На третьей встрече архитекторы пошли на уступки. Председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров заявил, что детскую площадку из проекта убрали. Это решение собравшиеся встретили аплодисментами.
На месте бывшей игровой зоны появятся скамейки, лежаки, гамаки, качели и шахматные столы. Также обсуждается установка теннисного стола. Архитектор Рузаль Фархуллин пояснил, что центральную зону планируется сделать общественным пространством с навесом от дождя и уличной библиотекой, а вокруг — более приватные уголки для малых групп. Жителям также показали дендроплан: среди предлагаемых растений — клен, можжевельник, сирень, спирея, кизильник и пузыреплодник. Шайнуров подчеркнул, что комитет против посадки плодовых деревьев.
Однако встреча не обошлась без конфликта. Шайнуров обратил внимание, что работы по демонтажу старых покрытий и аварийных деревьев должны были начаться ещё в конце мая, но жители препятствовали выходу подрядчика на площадку. «Это неправильно, здесь есть госконтракт, это не ваша личная собственность», — заявил чиновник. Судьба фонтана, вокруг которого тоже были споры, пока не решена — его реконструкция отложена на последующие этапы в зависимости от финансирования. Тогда же появится и площадка для выгула собак. Жители, тем временем, собирают подписи в мэрию с требованием убрать из-под фонтана высоковольтный кабель, который мешает установке конструкции. Обсуждение второго этапа благоустройства перенесено на осень.