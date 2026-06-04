Казанцы помешали благоустройству сквера «Тебриз»

Однако встреча не обошлась без конфликта. Шайнуров обратил внимание, что работы по демонтажу старых покрытий и аварийных деревьев должны были начаться ещё в конце мая, но жители препятствовали выходу подрядчика на площадку. «Это неправильно, здесь есть госконтракт, это не ваша личная собственность», — заявил чиновник. Судьба фонтана, вокруг которого тоже были споры, пока не решена — его реконструкция отложена на последующие этапы в зависимости от финансирования. Тогда же появится и площадка для выгула собак. Жители, тем временем, собирают подписи в мэрию с требованием убрать из-под фонтана высоковольтный кабель, который мешает установке конструкции. Обсуждение второго этапа благоустройства перенесено на осень.